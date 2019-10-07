На підпис Зеленському передали закон про електронні чеки

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №1053-1 про введення електронних чеків. Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ раніше схвалив глава Верховної ради Дмитро Разумков.

Закон передбачає застосування електронного чека, тобто простої системи обліку операцій, через смартфон. Система згодом повинна замінити реєстратор розрахункових операцій.

Так, спрощується процедура реєстрації РРО: передбачається проводити її засобами електронного кабінету без подання реєстраційних документів, а тільки шляхом отримання фіскального номера, який ідентифікує програмний РРО, в інформаційній системі контролюючого органу.

Нагадаємо, 3 жовтня нардепи розблокували підписання цього закону. Документ не міг підписати спікер ВР, оскільки 23 вересня був зареєстрований проект постанови №1053-1-П про скасування прийняття даного закону.

Так, 20 вересня ВР прийняла в другому читанні законопроект №1053-1, яким передбачається введення програмних РРО. Даний закон за основу парламент схвалив 10 вересня.

Як писало РБК-Україна, 20 вересня нардепи також підтримали проект закону №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг", яким передбачається запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.