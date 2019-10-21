На підпис Зеленському передали закон про електронний документообіг у Раді

На підпис главі держави передали проект закону №1044-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом". Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Останній етап проходження документа - 21 жовтня переданий на підпис президенту. Проект уже підписав спікер Ради Дмитро Разумков.

Законом передбачається внести зміни до статті 91 Регламенту ВР у частині подачі супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді і в статтю 97 про ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

Нагадаємо, парламент 17 жовтня ухвалив у другому читанні проект закону №1044-1, його підтримали 256 нардепів.

Як писало РБК-Україна, цей закон парламентарії прийняли за основу 12 вересня.

При цьому комітет ВР з питань регламенту рекомендував Раді схвалити документ за основу і в цілому в ході розгляду в першому читанні.

Відзначимо, в жовтні 2015 року голова Верховної ради 8 скликання Володимир Гройсман запропонував створити в Раді електронний документообіг. А в лютому 2016 року спікер ВР Андрій Парубій обіцяв, що парламент перейде на електронну обробку документів.