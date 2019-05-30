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Підозрюваний у вибуху в Ліоні визнав провину

Новини » Надзвичайні події    30.05.2019 - 03:41
Підозрюваний у вибуху в Ліоні визнав провину
Фото: місце вибуху в Ліоні (twitter.com/prefetrhone)

Злочинець залишив у пішохідній зоні в центрі Ліона сумку з вибуховою речовиною

У Франції головний підозрюваний у вибуху 24 травня в пішохідній зоні в центрі Ліона дав зізнальні свідчення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

У середу, 29 травня, 24-річний студент із Алжиру, затриманий у понеділок французькою поліцією, зізнався у виготовленні вибухового пристрою.

Зазначимо, увечері 24 травня злочинець залишив у пішохідній зоні в центрі Ліона сумку з вибуховою речовиною, начинену металевими кульками і шурупами.

У результаті були поранені 13 осіб, у тому числі дитина.

Жодне з терористичних угруповань не взяло на себе відповідальності за вибух.

На думку слідчих, злочинець використовував як вибухову речовину перекис ацетону, яку часто застосовують для терактів джихадисти.

Нагадаємо, у понеділок, 27 травня, поліція затримала трьох підозрюваних у справі про вибух у Ліоні - 24-річного студента, який вивчав інформатику, його матір і ще одного родича, 17-річного школяра.

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