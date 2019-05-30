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Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину

Новости » Происшествия    30.05.2019 - 03:41
Подозреваемый во взрыве в Лионе признал вину
Фото: место взрыва в Лионе (twitter.com/prefetrhone)

Преступник оставил в пешеходной зоне в центре Лиона сумку со взрывчатым веществом

Во Франции главный подозреваемый во взрыве 24 мая в пешеходной зоне в центре Лиона дал признательные показания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В среду, 29 мая, 24-летний студент из Алжира, задержанный в понедельник французской полицией, признался в изготовлении взрывного устройства.

Отметим, вечером 24 мая преступник оставил в пешеходной зоне в центре Лиона сумку со взрывчатым веществом, начиненную металлическим шариками и шурупами.

В результате были ранены 13 человек, в том числе ребенок.

Ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

По мнению следователей, преступник использовал в качестве взрывчатого вещества перекись ацетона, которую часто используют для терактов джихадисты.

Напомним, в понедельник, 27 мая, полиция задержала трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе - 24-летнего студента, изучавшего информатику, его мать и еще одиного родственника, 17-летнего школьника. 

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