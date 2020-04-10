ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд залишив під вартою фігуранта справи Гандзюк Павловського

Новини » Суспільство     10.04.2020 - 16:55
Суд залишив під вартою фігуранта справи Гандзюк Павловського
Фото: Ігор Павловський (facebook.com/graty_me)

9 квітня колегія суддів судової палати розглянула апеляційну скаргу

Київський апеляційний суд залишив під вартою фігуранта справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк Ігоря Павловського. Про це повідомляє прес-служба Київського апеляційного суду.

Повідомляється, що 9 квітня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва.

"За результатами апеляційного розгляду постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 3 березня 2020 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту - без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ігоря Павловського заарештували у січні минулого року після серії обшуків і спецоперації в Херсоні. Разом з ним підозри оголосили ще 8 фігурантів, які підозрюються в насильстві і підпалах. Печерський районний суд Києва помістив його під варту до 4 березня без альтернативи застави.

Тоді були проведені обшуки для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Павловський проходить по справі Гандзюк як підозрюваний в організації вбивства.

Справа Гандзюк: суд продовжив запобіжний захід Левіну Слідство у справі Гандзюк продовжили до липня
Новини України Катерина Гандзюк
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся