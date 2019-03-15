Підозрюваний у спробі підкупу Тимошенка вийшов під заставу у 4 млн грн

У підкупі підозрюється голова "Партії захисників України" Тарас Костанчук

Председатель "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, подозреваемый в попытке подкупа кандидата на выборах президента Украины Юрия Тимошенко, вышел из СИЗО под залог в 4 миллиона гривен. Об этом заявил адвокат Евгений Музычук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По словам адвоката, за него был внесен залог 4 миллиона гривен, так как предусмотрено постановлением следственного судьи.

"Меньше не может быть, потому что это не является основанием для замены меры пресечения", - сказал он.

Залоговую сумму за Костанчука внесли 11 марта, а 12 - он вышел из СИЗО.

Адвокат также отметил, что "залог вносили очень много людей, а желающих было еще больше, и залоговая сумма является результатом совместного вклада более 20 человек".

Он также отметил, что подана краткая апелляция на часть решения суда, и сейчас ожидают полный текст судебного решения, которое должно быть еще 14 марта.

Напомним, по данным ГПУ, заказчиком шантажа и подкупа кандидата оказался народный депутат Валерий Дубиль.

8 марта Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемому в подкупе кандидата в президенты Украины Юрия Тимошенко.

Ранее суд избрал аналогичную меру пресечения Тарасу Констанчуку. 6 марта 2019 генпрокурор Юрий Луценко сообщил о попытке подкупа кандидата в президенты Юрия Тимошенко. Кандидату предлагали 5 млн гривен (в долларовом эквиваленте) за снятие кандидатуры.