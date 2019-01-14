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Підозрюваний у підпалі угорського центру в Ужгороді назвав замовника

Новини » Політика    14.01.2019 - 15:54
Підозрюваний у підпалі угорського центру в Ужгороді назвав замовника
Фото: журналіст Мануель Оксенрайтер (manuelochsenreiter.com)

Замовником підпалу Товариства угорської культури був німецький журналіст Мануель Оксенрайтер

Замовником підпалу офісу Товариства угорської культури в Ужгороді був німецький журналіст Мануель Оксенрайтер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що сьогодні на суді в Польщі над підозрюваними у нападі на Товариство угорської культури організатор підпалу Міхал Прокопович назвав замовником журналіста з Німеччини Мануеля Оксенрайтера. Зазначимо, Оксенрайтер відомий прокремлівськими поглядами, є головним редактором неонацистського журналу Zuerst!

"Всі дії були здійснені згідно з чіткими інструкціями Оксенрайтера. Моєї ініціативи в цьому не було. Основною метою було не розпалити міжнаціональну ворожнечу, а скомпрометувати "українських бандерівців", - заявив Прокопович.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підпал угорського союзу в Ужгороді судитимуть трьох поляків. За версією слідства, Прокопович завербував ще двох поляків, надав їм гроші на запальну суміш, а також мобільні телефони та сім-карти. Виконавці повинні були підпалити будівлю і надати записи як докази.

У березні 2018 року поліція розкрила обидва напади на Товариство угорської культури в Ужгороді.

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