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Підозрюваний по справі МН17 веде розкішний спосіб життя в Росії, - AD

Новини » Політика     09.03.2020 - 13:51
Підозрюваний по справі МН17 веде розкішний спосіб життя в Росії, - AD
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Дубинський одним з головних підозрюваних у справі MH17

Підозрюваний по справі МН17 росіянин Сергій Дубинський веде розкішний спосіб життя в Росії та не боїться судового засідання по "Боїнгу". Про це йдеться у публікації нідерландського видання AD.

Видання пише, що Дубинський, будучи одним з головних підозрюваних у справі MH17, живе в гарному будинку в Ростові-на-Дону з розкішними меблями, каміном, великим акваріумом на кухні і млином в саду. А торік у жовтні в мережі було відео, на якому Дубинський разом з іншими колишніми бойовиками "ДНР" відпочивав біля узбережжя Криму.

Відповідаючи на запитання видання, чи відчуває занепокоєння у зв'язку з початком судового процесу, Дубинський сказав, що йому від нього "ні тепло, ні холодно".

"Я знаю, що не можу бути виданий як громадянин Росії. Це гарантує російська Конституції. Вона захищає мене", - сказав він у коментарі виданню телефоном.

Він заявив, що не приїде на суд по МН17, оскільки ніхто з підозрюваних "немає нічого спільного зі збиттям літака".

Нагадаємо, головуючий суддя по справі МН17 Хендрік Стейнхаюс заявив, що жоден зі звинувачуваних не прибув до суду. Підозрюваними по справі проходять Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.

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