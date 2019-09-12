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Цемах повертається в Україну після обміну

Новини » Політика    12.09.2019 - 00:22
Цемах повертається в Україну після обміну
Фото: Володимир Цемах (УНІАН)

Цемах повернеться на окупований Донбас

Фігурант справи про катастрофу рейсу MH17, колишній бойовик Володимир Цемах після обміну повертається з Росії на окуповану територію Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook проекту "Ґрати".

Наголошується, що в соцмережах про повернення повідомила його дочка, яка опублікувала фотографію з Цемахом.

"Один з ключових учасників "Великої обміну" з боку України, який відбувся в суботу, повертається з Росії на неподоконтрольную Києву територію Донецької області. "Ура, дорогі мої, їдемо додому",- написала на своїй сторінці "Вконтакте" його дочка Марія Левченко-Цемах під фотографією з батьком", - йдеться в повідомленні.

Фото: Володимир Цемах з дочкою (facebook.com/graty.me)

Цемах повертається в Україну після обміну

Раніше повідомлялося, що нідерландське слідство перекваліфікувало статус Володимира Цемаха, який був свідком у справі про катастрофу MH17, у підозрюваного

Як повідомив колишній генеральний прокурор Юрій Луценко, Цемах відмовився від угоди зі слідством. Українська сторона не могла видати його Нідерландам через положення Конституції.

Володимир Цемах був звільнений і переданий Російської Федерації в рамках обміну полоненими. Причетні до організації обміну заявляли, що включення фігуранта катастрофи MH17 в списки на обмін було одним з головних умов президента Росії Володимира Путіна.

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