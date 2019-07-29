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Підозри на суддів ОАСК надійшли без доказів, - ГПУ

Новини » Політика    29.07.2019 - 17:32
Підозри на суддів ОАСК надійшли без доказів, - ГПУ
Фото: Окружний адмінсуд Києва (korrupcia.net)

За словами Ларисі Сарган, текст підозри не підкріплений фактажем

Текст підозри на суддів Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) щодо втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС) надійшли до заступника генерального прокурора України без доказів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря генпрокурора Лариси Сарган у Facebook.

За її словами, текст не підкріплений фактажем.

"Текст підозри, що надійшла сьогодні о 10:55 до заступника генпрокурора, немає жодного доказу, жодного файлу. Тобто текст не підкріплений фактажем", - зазначила Сарган.

Крім того, вона зазначила, що брифінг Сергій Горбатюк не є юридичним доказом у кримінальному провадженні.

Також Сарган додала, що 1 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко заслухає справу і ухвалить рішення.

Нагадаємо, 29 липня підозри на суддів Окружного адміністративного суду Києва надійшли на підпис до заступника генерального прокурора.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 липня детективи Національного антикорупційного бюро України провели ряд обшуків в Окружному адміністративному суді Києва, в тому числі в кабінеті голови суду Павла Вовка. У НАБУ відзначили, що обшуки проходили по справі можливого вчинення кримінальних правопорушень головою і окремими суддями ОАСК.

Після цього керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що керівництво Генеральної прокуратури України досі не підписало підозри. Він повідомляв, що підозри були направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергія Кизю 28 липня.

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