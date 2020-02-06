Підозра на коронавірус не підтвердилася у всіх госпіталізованих, - МОЗ

В Україні не підтвердилася жодна підозра на захворювання новим різновидом коронавірусу. Про це на брифінгу заявив генеральний директор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Скипальского, усім хворим, у яких підозрювали зараження коронавірусом, поставили інші діагнози.

"На сьогодні, я хочу сказати, жодного випадку, ви знаєте, були госпіталізовані люди. У всіх пацієнтів, яких госпіталізували з підозрою на коронавірус, цей діагноз знято ... їм поставлені інші діагнози", - розповів він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я поставить в Україну нову партію тест-систем для виявлення захворювання на коронавірус. Нові тест-системи прибудуть в Україну як гуманітарна допомога ВООЗ.

Також РБК-Україна писало, що з охопленого коронавірусів китайського Ухань планують евакуювати щонайменше 60 громадян України. Поки точна дата евакуації українців з Китаю не визначена.

Крім того, станом на 6 лютого кількість померлих від китайського коронавірусу досягла 549 людей. Відомо про майже 3 тисячах нових підтверджених випадків захворювання коронавірусів.