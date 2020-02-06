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Кількість жертв коронавіруса в Китаї досягла 550

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 02:01
Кількість жертв коронавіруса в Китаї досягла 550
Ілюстративне фото (pxhere.com)

В середу повідомили про 70 нових смертельних випадках

Кількість загиблих в результаті зараження новим коронавірусом досягло 549 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що в провінції Хубей повідомили про 70 нових смертельних випадків 5 лютого. Також повідомлялося про 2987 нових підтверджених випадків захворювання.

"До кінця 5 лютого загальне число смертей в провінції досягло 549, а загальне число випадків захворювання склало 19 665", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, ще одна смерть зафіксована за межами Китаю. Таким чином кількість жертв становить 550 осіб.

Раніше повідомлялося, що виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса.

Нагадаємо, вранці 4 лютого Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з 3711 пасажирами на борту. Судно було заблоковано після того, як у 80-річного пасажира підтвердилося інфікування китайським коронавірусом 2019-nCoV.

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