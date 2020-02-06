Подозрение на коронавирус не подтвердилось у всех госпитализированных, - Минздрав

В Украине не подтвердилось ни одно подозрение на заболевание новым видом коронавируса. Об этом на брифинге заявил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Скипальского, всем больным, у которых подозревали заражение коронавирусом, поставили другие диагнозы.

"На сегодня, я хочу сказать, ни одного случая, вы знаете, были госпитализированы люди. У всех пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус, этот диагноз снят … им поставлены другие диагнозы", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения поставит в Украину новую партию тест-систем для выявления заболевания на коронавирус. Новые тест-системы прибудут в Украину в качестве гуманитарной помощи ВОЗ.

Также РБК-Украина писало, что из охваченного коронавирусом китайского Уханя планируют эвакуировать по меньшей мере 60 граждан Украины. Пока точная дата эвакуации украинцев из Китая не определена.

Кроме того, по состоянию на 6 февраля количество умерших от китайского коронавируса достигло 549 человек. Известно о почти 3 тысячах новых подтвержденных случаях заболевания коронавирусом.