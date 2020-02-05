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Коронавірус у Китаї: з Уханя мають намір евакуювати 60 українців

Новини » Суспільство     05.02.2020 - 15:48
Коронавірус у Китаї: з Уханя мають намір евакуювати 60 українців
Фото: Андрій Скіпальський (УНІАН)

На сьогодні дата евакуації українців поки невідома

Через коронавірус у Китаї з Уханя, який є епіцентром розповсюдження інфекції, можуть евакуювати 60 українців. Про це на брифінгу заявив генеральний директор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, дата евакуації українців з Уханя поки невідома.

"У Міністерстві інфраструктури України відбулася нарада по поверненню близько 60 українців з Уханя. Зараз готується та обговорюється план евакуації й усі логістичні моменти. Дата поки невідома", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США евакуюють з ураженого коронавірусом китайського міста Ухань понад 300 американців. За даними Пентагону, американці чартерними рейсами, організованими Держдепартаментом, прибудуть на дві військові бази в Каліфорнії.

Раніше також президент України Володимир Зеленський направив лист голові КНР Сі Цзіньпіну, в якому висловив співчуття у зв'язку зі смертю людей від ускладнень, викликаних епідемією коронавірусу.

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