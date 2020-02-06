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ВООЗ поставить Україні тест-системи для виявлення коронавіруса гумдопомогою

Новини » Суспільство     06.02.2020 - 15:27
ВООЗ поставить Україні тест-системи для виявлення коронавіруса гумдопомогою
Фото: Андрій Скіпальський (УНІАН)

Системи дозволять протестувати 25-30 пацієнтів

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поставить Україні тест-системи для виявлення коронавіруса гуманітарною допомогою. Про це на брифінгу заявив генеральний директор директорату громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Андрій Скіпальський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, системи дозволять протестувати 25-30 пацієнтів.

"Вчора Центр громадського здоров'я України отримав тест-системи для виявлення нового коронавіруса, які були закуплені за кошти держбюджету. Реагенти у складі тест-систем дозволяють провести діагностику на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимальним профілем виявлення для достовірного визначення цього виду коронавіруса. Системи дозволять протестувати 25-30 пацієнтів. Надалі плануються додаткові поставки тест-систем від ВООЗ в якості гуманітарної допомоги", - зазначив Скіпальський.

За його словами, діагностику будуть проходити тільки ті, хто протягом місяця був в провінції Хубей і має симптоми ГРВІ за умови виключення усіх інших видів вірусу грипу.

Він також додав, що вартість закуплених тест-систем орієнтовно становить 40 тисяч гривень. Вони будуть зберігатися у Центрі громадського здоров'я, в регіони відправлять після початку поставок ВООЗ.

Нагадаємо, за останніми даними, від коронавіруса померли 563 людини, а число хворих перевищило 28 тисяч людей. Виконавчий директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан заявив, що перевірених ефективних засобів лікування нового коронавіруса немає.

Крім того, 5 лютого на митний кордон України прибутку тест-системи для виявлення нового виду коронавіруса. За словами Скіпальського, отриманих тест-систем вистачить для дослідження 25-30 випадків. Однак найближчим часом очікуються додаткові поставки тест-систем для виявлення коронавіруса.

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