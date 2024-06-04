РФ атаковала объект инфраструктуры в Конотопе
Российская Федерация днем вторника, 4 июня, нанесла удар по городу Конотоп в Сумской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин в Facebook.
По его словам, в результате атаки была поражена производственная инфраструктура.
"В Конотопе произошел прилет – очередной акт терроризма со стороны РФ. Была поражена производственная инфраструктура нашего города", – рассказал он.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Однако последствия российской атаки еще уточняются.
"Временно ограничено движение транспорта по городу в сторону микрорайона "Жилмассив". Имеются в виду трамваи", - добавил он.
Напомним, сегодня Генштаб сообщал, что Россия усилила обстрелы приграничных населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.
На сегодняшнее утро ВСУ ликвидировали еще 1290 российских террористов.
Потери врага в живой силе составляют 512420 солдат.
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