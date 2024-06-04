Сегодня, 4 июня, силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты. В результате падения обломков много пострадавших, среди которых есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Среди пострадавших:

1-месячный мальчик. Сейчас он в удовлетворительном состоянии и будет лечиться амбулаторно;

17-летний юноша, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести;

68-летний мужчина;

32-летняя женщина;

36-летняя женщина;

56-летняя женщина.

37-летний мужчина, которого госпитализировали.

Фото: россияне утром обстреляли Днепр ракетами, много раненых, среди них дети (t.me/dnipropetrovskaODA)

Одна из пострадавших была госпитализирована. Сейчас ее состояние оценивают как средней тяжести.

Также в результате ударов повреждения получили десятки автомобилей, были выбиты окна в частных домах, многоэтажках и больницах.

Фото: россияне утром обстреляли Днепр ракетами, много раненых, среди них дети (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрел Украины в ночь на 4 июня

В ночь на 4 июня враг атаковал Днепропетровскую область двумя ракетами "Искандер-К". Обе были запущены с территории временно оккупированного Крыма и позже сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил.

Также около полуночи россияне применили четыре БпЛА на северном направлении. Два были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны над Черниговской областью, другие два - прекратили существование самостоятельно.