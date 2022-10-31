Подорожание паспортов, тарифы и налоги на недвижимость: что изменится с 1 ноября

В ноябре вырастет стоимость оформления паспортов и появится новый налог на продажу недвижимости. Расширится перечень лекарств, которые можно будет купить только по е-рецепту. При этом цены на коммуналку не изменятся – льготные тарифы на свет продлили до конца отопительного сезона, а тарифы на газ, тепло и воду зафиксированы на период военноего положения.
Подробнее о главных изменениях ноября – в материале РБК-Украина.
Стоимость оформления внутреннего и загранпаспорта гражданина Украины вырастет 1 ноября. Подорожание коснется услуг срочного порядка:
Стоимость оформления вышеуказанных документов в стандартные сроки (20 рабочих дней) останется неизменной на период действия военного положения и еще 6 месяцев после его окончания.
При этом с ноября 2022 подорожают админуслуги в сфере миграции для беженцев.
В ноябре вступают в силу нормы закона 2600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о налогообложении сделок с объектами недвижимого имущества, которые будут построены в будущем".
Данные изменения могут повлиять на стоимость квартир в новостройках. Законом предусмотрено установление следующих налогов на продажу жилья для первичного рынка недвижимости:
Вторая и последующая продажа жилья в течение одного года облагается налогом по 5%.
С ноября купить наркотические (психотропные) лекарственные средства можно будет только по электронному рецепту.
Для отпуска таких препаратов аптеки, имеющие соответствующую лицензию, должны обязательно зарегистрироваться в Электронной системе здравоохранения.
Врачи, которые назначают данный тип лекарств, также должны быть подключены к ЕСОЗ. Медицинские учреждения, которые пока не работают с ЕСОЗ временно будут иметь возможность выписывать рецепты на бумажных бланках формы № 3 в течение переходного периода, который продлится до конца 2022 года.
Кабмин "заморозил" тарифы на электроэнергию для населения до конца отопительного сезона.
Как минимум до 31 марта 2023 цена на свет составит:
Для общежитий, юридических лиц, которые расселяют у себя переселенцев, дачных кооперативов, гаражей и религиозных организаций установлен тариф 1,68 грн/кВт*час.
Таким образом, правительство продлило период действия льготных цен для потребителей, который должен был завершиться 31 октября 2022.
С наступлением ноября ситуация с коммунальными тарифами не изменится. До конца войны цены расти не будут, согласно принятому ВР закону о моратории.
Цена на природный газ для бытовых потребителей останется такой же, которая применялась по состоянию на 24 февраля 2022 года. Если у домохозяйства заключен годовой контракт, установленный в нем тариф будет действовать весь период военного положения и еще 6 месяцев после.
Тариф на распределение газа также не подлежит увеличению.
Законом зафиксированы тарифы на тепловую энергию, на услуги по поставке тепловой энергии и услуги по поставке горячей воды для всех категорий потребителей.
В большей части Украины отопление дали по графику в конце октября, однако в некоторых регионах отопительный сезон стартует в ноябре.
Батареи должны потеплеть в домах Запорожья 2 ноября. В Донецкой области отопительный сезон стартует 1 ноября, но из-за военных действий есть возможность подать отопление в жилые дома только 15 громад региона.
Отметим, в этом году Кабмин снизил показатель минимально допустимой температуры в квартирах до +16 градусов. Среднее значение должно составлять +18 градусов.
1 ноября вступает в силу постановление правительства об открытии специального счета для помощи украинцам на деоккупированных территориях и эвакуированным гражданам.
За счет средств доноров, поступающих на данный счет, жители освобожденных территорий будут получать гуманитарную и единоразовую денежную помощь в размере 3000 грн для детей и инвалидов, 2000 грн - для остальных категорий. Выплаты будет производить Укрпочта.
С 1 ноября в Австрии вводят "Билет первого прибытия". Его будут выдавать всем лицам с украинским паспортом, въезжающим со стороны Украины через границы Чехии, Словакии и Венгрии.
В первые 24 часа с момента прибытия в страну с таким билетом можно будет ездить бесплатно во 2-м классе на поездах ÖBB по Австрии или на пограничные станции в направлении Германии, Швейцарии, Италии.
Действие программы бесплатного проезда Not-Ticket Ukraine в Австрии завершается 31 октября.
Украинцам в Нидерландах с 1 ноября необходимо иметь в паспорте отметку о статусе временной защиты или О-документ. Оформлением занимается Служба иммиграции и натурализации Нидерландов. Без этой специальной отметки или О-документа украинцы не смогут официально устроится на работу.
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