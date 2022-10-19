Срочное оформление внутреннего и заграничного паспорта подорожает с 1 ноября

Кабинет министров изменил стоимость услуг в сфере миграции. С 1 ноября 2022 возрастет стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 14 октября 2022 г. №1180 .

Согласно постановлению стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет со 252 до 496 гривен.

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает со 704 до 992 гривен.

Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет со 226 до 452 гривен.

Оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца, впервые подорожает со 168 до 336 гривен.

Оформление и обмен вида на временное проживание подорожает со 352 до 452 гривен.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 до 399 гривен.

Кроме того, через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины (в форме карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые, в течение 20 рабочих дней вырастет со 126 до 248 гривен.

Также через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает со 352 до 496 гривен.