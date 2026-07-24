Путешествие поездом за границу с четырехлапым: какие требования ЕС должны знать украинцы

Правила пересечения границы с домашними животными в страны ЕС изменились, а подготовка к поездке теперь требует не менее четырех месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу и "Укрзализныцю".
С 22 апреля 2026 г. в ЕС вступили в силу обновленные требования по некоммерческому перемещению животных. Базовые правила остались неизменными, однако они детализируют процедуру выезда:
"Новые регламенты ЕС не создают новых барьеров для владельцев животных, а наоборот – делают процедуры более четкими и предсказуемыми", - отмечают в Госпродпотребслужбе.
Самым длинным этапом подготовки является обязательное 90-дневное ожидание после сдачи крови на титр антител.
Чтобы не ждать месяцами перед внезапной поездкой, специалисты советуют вакцинировать животное против бешенства каждый год без пропусков сроков.
Если ревакцинация сделана вовремя (даже без опоздания на один день), повторно ждать 90 дней или сдавать анализ на титры не нужно.
В таком случае перед выездом останется только через 5 суток пройти противопаразитарную обработку и получить ветеринарные документы.
В связи с закрытым воздушным пространством основным транспортом остается железная дорога.
Для мелких животных (в контейнерах или на рюкзаках-переносках с водонепроницаемым дном) покупать отдельный билет или выкупать все места в купе не нужно - их перевозят на местах для ручной клади.
Для больших собак (более 45 см в холке) обязательны:
"В поездах Интерсити+, следующих за границу, с большой собакой можно ехать только на территории Украины при условии выкупа всех мест блока. Больших собак нельзя перевозить в поездах Варшава - Рава-Русская, Братислава - Чоп и Мукачево - Кошице", - обращают внимание в "Укрзализныце".
Напомним, что, планируя железнодорожные поездки перевозчиком "Укрзализныця", пассажирам следует заранее учитывать специальные правила правила перевозки домашних любимцев, а также особенности приобретения билетов на популярные международные направления.
Для поездок внутреннего сообщения с четырехлапыми друзьями действуют четкие нормы - в зависимости от размера животного и типа вагона пассажирам может потребоваться выкупить все места в купе или использовать переноску или клетку и подготовить соответствующие ветеринарные справки.
Также пассажирам, планирующим международные поездки в Польшу, следует учитывать, что продажа билетов на прямой рейс Киев - Варшава открывается ежедневно в 9:00 за 20 дней до отправления.
Если приобрести проездные документы на прямой поезд не удалось, перевозчик рекомендует удобные стыковочные маршруты, ведь добраться до Варшавы можно с пересадкой без лишних хлопот через другие пограничные станции.