Путешествие поездом за границу с четырехлапым: какие требования ЕС должны знать украинцы

Главные требования ЕС и обновление процедур

С 22 апреля 2026 г. в ЕС вступили в силу обновленные требования по некоммерческому перемещению животных. Базовые правила остались неизменными, однако они детализируют процедуру выезда:

Идентификация и вакцинация - животное должно иметь микрочип, имплантированный для прививки против бешенства, а также действительную прививку (с 12-недельного возраста) и ветеринарный паспорт.

- животное должно иметь микрочип, имплантированный для прививки против бешенства, а также действительную прививку (с 12-недельного возраста) и ветеринарный паспорт. Титр антирабических антител - забор крови осуществляется по меньшей мере через 30 дней после вакцинации, а результат анализа должен быть получен не менее чем за 90 дней до даты выдачи сертификата.

- забор крови осуществляется по меньшей мере через 30 дней после вакцинации, а результат анализа должен быть получен не менее чем за 90 дней до даты выдачи сертификата. Данные о владельце - в международном сертификате обязательно указывается именно владелец. Если животное сопровождает уполномоченное лицо, такая поездка должна совершиться в пределах 5 дней до или после выезда владельца с добавлением соответствующей декларации.

"Новые регламенты ЕС не создают новых барьеров для владельцев животных, а наоборот – делают процедуры более четкими и предсказуемыми", - отмечают в Госпродпотребслужбе.

Фото: "Укрзализныця" напомнила правила перевозки животных за границу (t.me/UkrzalInfo)

Как сократить подготовку с 4 месяцев до нескольких дней

Самым длинным этапом подготовки является обязательное 90-дневное ожидание после сдачи крови на титр антител.

Чтобы не ждать месяцами перед внезапной поездкой, специалисты советуют вакцинировать животное против бешенства каждый год без пропусков сроков.

Если ревакцинация сделана вовремя (даже без опоздания на один день), повторно ждать 90 дней или сдавать анализ на титры не нужно.

В таком случае перед выездом останется только через 5 суток пройти противопаразитарную обработку и получить ветеринарные документы.

Правила перевозки поездами

В связи с закрытым воздушным пространством основным транспортом остается железная дорога.

Для мелких животных (в контейнерах или на рюкзаках-переносках с водонепроницаемым дном) покупать отдельный билет или выкупать все места в купе не нужно - их перевозят на местах для ручной клади.

Для больших собак (более 45 см в холке) обязательны:

намордник и поводок

отдельный билет на любимца

выкуп всех мест в купе, вагонах Люкс или RIC

"В поездах Интерсити+, следующих за границу, с большой собакой можно ехать только на территории Украины при условии выкупа всех мест блока. Больших собак нельзя перевозить в поездах Варшава - Рава-Русская, Братислава - Чоп и Мукачево - Кошице", - обращают внимание в "Укрзализныце".