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Подоляк: уже 600 дней Украина пытается уберечь мир от постапокалиптического будущего

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Уже 600 дней Украина пытается уберечь мир от постапокалиптического будущего и ей это удастся, ведь цена финала войны против российской агрессии слишком высока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Он напомнил, что сегодня уже 600 дней "масштабной разрушительной войны в центре Европы".

"600 дней Россия жестоко убивает граждан чужой страны, нарушает глобальные правила, погружает мир в кровавый хаос, пробуждает у других диктаторов желание стрелять, уничтожать... 600 дней Украина стоически пытается уберечь мир от постапокалиптического будущего, от скатывания в беспредел, в право сильно , в геноциде ради геноцида", - написал Подоляк.

И нашей стране, по словам советника главы ОП, это удастся, потому что "цена финала войны слишком высока".

Прогнозы по окончании войны в Украине

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов выразил мнение, что Россия может вести войну против Украины до 2025 года, максимум - до 2026-го. Человеческого ресурса стране-агрессору хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы.

По мнению военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, сейчас в Украине проходит еще не последний этап войны, а только ее середина.

"Может прозвучать немного цинично, но я смотрю на войну математически. Я смотрю на плацдармы, количество войск, возможности и соотношение сил и средств. И, мне кажется, самая тяжелая часть войны еще впереди. Это еще не самая тяжелая часть. Мы находимся где-то посередине в лучшем случае", - объяснил он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что сроки завершения войны в Украине также зависят от скорости снабжения систем ПВО и их количества.

Подробнее об обновленных прогнозах и возможных сценариях по поводу российской военной агрессии - читайте в материале РБК-Украина "Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украины".

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Война России против УкраиныОфис президентаМихаил Подоляк