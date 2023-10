Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину

Украине все чаще прочат затяжную войну, которая еще может продолжаться и в 2024 году. Как может развиваться ситуация на фронте и какой план у Кремля – ниже в материале корреспондента РБК-Украина Ульяны Безпалько.

При подготовке материала использовались: публикации CNN, общение с украинскими чиновниками и представителями разведки на условиях анонимности, а также эксклюзивные комментарии украинских военных экспертов.

С 24 февраля украинцы отчаянно хватались за любые прогнозы о сроках войны. Чувство хоть какой-то определенности придавало сил держаться и сохранять оптимизм. Однако со временем единица измерения каких-либо прогнозов превратилась из недель в месяцы. Обнадеживающие заявления и наших чиновников, и партнеров сформировали слишком высокие ожидания от хода боевых действий. Когда они начали отставать от реальности, это превратилось в отчаяние и разочарование.

И в Украине, и на Западе возлагали большие надежды на нынешнюю летнюю кампанию. Выход к побережью Азовского моря мог открыть путь на Крым. А параллельно или после – если бы у Кремля к тому моменту не отпало желание воевать – Силы обороны могли бы начать зачистку Донбасса. О подготовке наступательной операции на Юге в течение месяцев было столько разговоров в СМИ, что даже закрадывались сомнения: если наша армия пойдет на прорыв – не планируется ли он где угодно – только не на Юге?

В конце концов, россияне готовились встречать Силы обороны Украины в Приазовье еще с прошлого ноября. И, похоже, уровень этой подготовки был в полной или в определенной степени недооценен как на Западе, так и у нас, в Украине. Следовательно, ожидания скорого окончания войны сменились более пессимистической риторикой о боевых действиях до 2025 года, а то и еще дольше.

2023 – не конец?

И западные, и украинские военные аналитики считают, что у ВСУ из-за ухудшения погоды остается небольшое окно возможностей до конца этого года для проведения боевых действий. Сейчас наши бригады действуют небольшими пехотными группами – для них погодный фактор не представляет крайне серьезного препятствия. Однако чтобы быстро развить успех, им придется вводить в бой бронетехнику, для которой осенне-зимнее бездорожье может стать проблемой. Поэтому погодные условия объективно усложнят и замедлят продвижение Сил обороны. Фактически в украинской армии остается около месяца для активных боев, прежде чем последуют проливные дожди, а за ними – снег и морозы.

Реалии и темп войны, очевидно, заставили украинские власти несколько откалибровать свои планы на эту военную кампанию. Сейчас в военных кругах приходится все чаще слышать о цели – освобождении Токмака на Юге и/или Бахмута на Востоке. По крайней мере, такие задачи до конца года теперь выглядят более реалистичными, чем выход к админгранице Крыма или деоккупация Мелитополя и Бердянска. Недавно Владимир Зеленский тоже сказал о планах освободить "Бахмут и еще два города", вероятно, говоря о целях до конца этого года.

У украинских войск еще есть шанс освободить несколько населенных пунктов до конца года (фото: GettyImages)

Говорить о существенных прорывах с российской стороны тоже, к счастью, не приходится. Последние попытки агрессора провести наступательную операцию на Купянском и Лиманском направлениях идут почти безрезультатно. Однако, несмотря на то, что враг пока сжег свой наступательный потенциал, он все еще хорошо проводит оборону.

Сейчас план российского командования выглядит следующим образом. Задача-максимум – оккупировать всю территорию Луганской области, выровняв линию фронта по реке Оскол, и тем самым создать условия для дальнейшего захвата всего Донбасса. Задача-минимум – своими активными действиями в Харьковской и Луганской областях оттянуть украинские резервы из-под Бахмута и Юга.

На фоне стратегических неудач на фронте Москва решила существенно увеличить расходы на оборону и силовой аппарат – в 2024 году они составят 40% их бюджета. Министр обороны РФ Шойгу заявил, что у него якобы есть план достижения целей "сво" в следующем году, что еще раз свидетельствует – Кремль еще не настроен прекращать войну.

Представители украинской власти тоже говорят, что наше наступление не будет останавливаться ни осенью, ни зимой – пока не будут освобождены все оккупированные территории. И западные партнеры публично демонстрируют готовность помогать Киеву "as long as it takes" – "сколько потребуется".

Теперь можно говорить о том, что война с высокой вероятностью не завершится в 2023 году. Однако позиции, которые Силы обороны займут до конца декабря, будут определять стартовые условия для нового рывка.

На что рассчитывает Украина?

По результатам общения с представителями разведки, военными и аналитиками можно выделить три сценария развития войны для Украины в 2024 году. Оптимистичный – это когда украинская армия к середине следующего года освобождает весь Юг, в том числе Крым, а во второй половине года начинает деоккупацию Востока.

Средний или промежуточный сценарий – в первом полугодии 2024-го Силы обороны доходят до побережья Азовского моря, во втором – начинают деоккупацию Крыма, а дальше – Донецкой и Луганской областей.

"Если мы будем иметь до конца года только определенные успехи на Южном направлении, то это потребует продолжения и развития этого наступления. Тогда операция на Востоке откладывается – там мы будем вести сдерживающие оборонительные бои для того, чтобы не допустить возможной попытки противника прорваться", – считает полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский.

Худший сценарий – если украинской армии не удается сдвинуть линию фронта или война превращается в позиционные бои за отдельную деревню.

Война в 2024 году может развиваться по трем сценариям (фото: GettyImages)

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь считает, что в 2024 году украинская армия способна блокировать Крым, начать деоккупацию полуострова, а также отдельные операции по освобождению Донбасса. В следующем году Силы обороны будут иметь гораздо лучшие условия, прежде всего – если вовремя поступят обещанные истребители F-16.

"У украинской армии есть задача – дойти еще во время осенней кампании в направлении Токмака и создать условия для прорыва других линий обороны на Южном направлении. А когда Украина получит F-16 – тогда условия ведения боевых действий изменятся, украинская армия получит наконец-то преимущество в воздухе на отдельных направлениях", – говорит военный эксперт.

Даже несколько эскадрилий F-16 позволят ослабить российскую авиацию на фронте, помогут в поддержке наших наземных войск при наступлении, а также усилят украинскую ПВО. Еще одним важным фактором станет передача дальнобойных ракет – систем ATACMS и крылатых бомб GLSDB – которые тоже сыграют свою роль в наступательных операциях.

"Когда мы говорим об операции на Юге, важно разрезание этого большого театра военных действий, который простирается от Крыма до Харьковской области, на два отдельных", – говорит Самусь.

Один из них – это территория Крыма, где, очевидно, будет проводиться операция по блокаде при поддержке ракетных и авиационных ударов и сил специальных операций. И если оккупанты после этого не совершат очередной "жест доброй воли", тогда там будет проводиться наземная военная операция. Другой театр будет разворачиваться на Донбассе.

"Там своя специфика – поскольку эта территория прилегает к российской границе, там у противника нет проблем с логистикой, и поэтому не будет такой возможности – блокировать этот регион. На этом театре будут проводиться отдельные операции по деоккупации отдельных районов, целесообразных с военной точки зрения. И постепенно эти территории будут полностью освобождаться от российских окупантов", – пояснил Самусь.

Однако следует осознавать еще один важный фактор: украинские военные с большим трудом освобождают Юг, где противник начал готовить оборону год назад. Деоккупация Донецка и Луганска, где враг окапывался с 2014 года, вряд ли будет меньшим вызовом.

"Достаточно обратиться к нашему опыту. Противник 400 дней шел от линии столкновения до Бахмута, пройдя 45 километров. И не нужно надеяться, что для нас эта задача будет подобна какой-то большой прогулке", – говорит Грабский.

Каков план у России?

Есть три препятствия, не позволяющие россиянам добиться значительных прорывов на фронте в обозримой перспективе. Первая – это личный состав. Без проведения открытой, более масштабной мобилизации по типу той, которая была прошлой осенью, Москва не сможет сформировать мощную группировку для наступления. Ранее в ГУР предполагали, что до президентских выборов, которые состоятся в марте следующего года, Путин не решится лишний раз сердить свой электорат. А тех "мобиков", которых Кремль скрыто собирает по всей России, сейчас хватает только для замещения потерь.

Однако еще большей проблемой для оккупационной армии есть техника и вооружение. Россияне пополняют свой вооруженный арсенал медленнее, чем тратят его в боях. С одной стороны, санкции дают Кремлю немало лазеек, с другой – они все равно не позволяют развернуться российскому ВПК в полную силу. Даже если и Москве удастся к следующему году мобилизовать еще десятки тысяч солдат – этого не будет достаточно для сдвигов на фронте, только чтобы тормозить продвижение украинских войск.

Путин пока не хочет проводить новую волну открытой мобилизации в РФ (фото: GettyImages)

Третья – и главная проблема для России – поддержка Украины Западом. Собеседники издания и в политических, и в военных кругах утверждают: по крайней мере до президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре следующего года, помощь со стороны партнеров будет продолжаться, независимо от динамики на фронте. Однако что будет дальше – после голосования в Штатах – пока сложно спрогнозировать. Именно поэтому, пожалуй, ключевая ставка Кремля на 2024 год – это затягивание боевых действий в ожидании победы Дональда Трампа, уже не раз отмечавшегося пророссийской риторикой.

"До этого времени Россия будет стремиться не допустить какого-либо продвижения украинских войск на Востоке и Юге, зафиксировать те территории, которые они считают аннексированным. А дальше – давить на Трампа, заявляя, что война зашла в тупик, нет смысла помогать Украине, надо прекращать помощь, и тогда Россия с Украиной якобы сможет сесть за стол переговоров. Следовательно, Трамп сразу объявляется миротворцем, великим правителем, который достиг установления мира между Россией и Украиной", – пояснил Самусь.

Но если до выборов в США Силам обороны удастся добиться успехов на фронте, это может полностью спутать расчет Кремля. Во-первых, в преддверии выборов это добавит электоральных баллов Байдену. Во-вторых, если победу все-таки одержит Трамп, он, скорее, может выбрать сторону сильных.

"Если Юг будет освобожден, а останется освободить только Крым и Донбасс – тогда уже возникает ситуация, когда Трампу, наоборот, нужно будет поддержать Украину. В его интересах – поддержать сильных. Ведь это также повысит и роль Соединенных Штатов, в том числе в противостоянии с Китаем. То есть Трамп может поступить неожиданно и увеличить поддержку Украине, передав, например, еще больше самолетов F-16, чтобы ускорить деоккупацию Крыма и Донбасса", – предположил Самусь.

Трамп нередко поступал неожиданно, а его заявления далеко не всегда совпадали с реальными действиями. Стоит вспомнить, что, став президентом, он не начал откровенно заигрывать с Путиным, хотя подобные опасения были со стороны его оппонентов. И когда в Сирии прямо схлестнулись интересы Вашингтона и Москвы, Россия дала задний ход и не стала эскалировать ситуацию, вступаясь за Асада. К тому же США имеют стабильную политическую систему сдержек и противовесов, которая не позволяет сразу развернуть курс страны на 180 градусов. Поэтому приход к власти Трампа – не гарантия того, что после выборов Штаты мгновенно начнут играть на поле России.

***

Следует понимать, что при всех описанных выше сценариях высока вероятность затягивания войны и на 2025 год. "В целом 2024 выглядит таким, что не станет окончательным годом нашей победы", – говорит Грабский.

Что еще важно: даже выход на границы 1991 года автоматически не приведет к завершению войны. За этими границами все еще будет оставаться агрессивный сосед, который даже с разбитой армией все равно сможет обстреливать нашу территорию и разрушать наши города. Именно поэтому настоящим завершением войны станет тот этап, когда враг – в результате мирного урегулирования или военных действий – больше не сможет терроризировать Украину ни с моря, ни с неба, ни с суши.