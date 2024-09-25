Подоляк о визите Зеленского в США: Украина использует переговоры, а не ультиматумы

"Я не совсем готов комментировать историю, что "ничего Украина не получит", "никаких результатов не будет". Почему? Потому что 2,5 года, 950 дней войны в том числе за счет ресурса партнеров, за счет оружия партнеров. И снова же обнуление, я просто буду называть вещи своими именами, тотальное обнуление милитарной репутации России, ну, и лично Путина, это говорит о многом", - сказал он, комментируя визит президента Владимира Зеленского в США.

Подоляк считает маловероятным, что на этом этапе партнеры остановятся и признают победу российского диктатора Владимира Путина. При этом он отметил, что группа обороны Украины "Рамштайн" мощнее тройного союза Иран - Северная Корея - Россия.

"Я просто себе не проявляю потом конструкцию глобальных отношений. Ну, вы понимаете, как себя будет вести Россия, если она не будет наказана за безусловное разрушение международного права? То есть все закончилась эпоха, золотая эпоха демократии закончилась. И не осознавать это будет для меня немного удивительно. Поэтому безусловно и Соединенные Штаты, и все остальные партнеры будут идти на то, что все-таки прагматично оценить последствия неправильных действий сегодня политических. Да, это не говорит, они примут там 100% правильное решение", - объяснил он.

Советник руководителя ОП добавил, что важные для Украины политические решения могли бы быть приняты и полгода или год назад, это существенно уменьшило бы и объем войны, и количество жертв, и ускорило финализацию войны.

"С точки зрения ультимативного подхода к глобальному политическому процессу - нет. Украина использует именно переговорный стиль ведения политической дискуссии. Почему? Потому что позиция Украины построена на той же логике. Она говорит, что можно получить, если будут такие ресурсы. Или наоборот, что можно потерять, если такие ресурсы будут заморожены. Соответственно, выбирайте себе сценарий. Потому что Украина для себя выбрала однозначный сценарий. Мы понимаем, что будет дальше делать Россия. Мы совершенно точно понимаем Россию", - сказал Подоляк.

По его мнению, войны такого масштаба, как в Украине, не было после Второй мировой войны. Были конфликты и войны политического характера. По его словам, Украина в переговорах с партнерами не использует ультиматумы, а логически объясняет свои требования.

"Это трудные переговоры, это трудные объяснения, это абсолютно психоаналитическая работа с людьми, привыкшими к непринятию решений. К сожалению. Я не кого-то конкретно сегодня имею в виду, а в целом политическую элиту. Почему? Потому что 30-40 лет, особенно после расписания Советского Союза, казалось, что есть маленькие локальные конфликты, которыми могут заниматься спецназы. То есть не надо принимать политические решения соответствующих. Для этого это была таковая коллективная, "разнеженная" политика. Так это можно назвать", - добавил советник руководителя ОП.