Подоляк о выступлении Путина: любое его высказывание - по Фрейду

Любую речь президента России Владимира Путина можно в целом охарактеризовать как "оговорка по Фрейду".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Любая речь Путина укладывается в два слова: "по Фрейду". Человек, который вторгся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид - обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер - пожнет бурю. Буря наступает", - написал Подоляк.
Отметим, оговорка по Фрейду - речевая ошибка, которая может содержать запретные порывы человека и на самом деле не является случайной.
Напомним, 27 октября президент РФ Владимир Путин выступил в рамках дискуссионного клуба "Валдай". В частности, он назвал три причины начала войны России против Украины.
Также Путин заявил, что целью "спецоперации" против Украины является якобы помощь жителям Донбасса.
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