"Нас послали подальше". Путин рассказал, почему начал войну

Россия начала войну по якобы трем главным причинам. Одной из них стало "игнорирование интересов Москвы" в вопросе членства Украины в НАТО.

"Что произошло. Я уже не говорю о расширении НАТО за счет Украины, которое было абсолютно неприемлемо для нас, и все это знали, просто игнорировали наши интересы. Очередная попытка в конце прошлого года в очередной раз провалилась. Нас просто послали подальше и все, сказали, сидите там", - заявил диктатор.

Также, по его словам, второй причиной для начала так называемой "спецоперации" было "невыполнение Минских соглашений".

"Второе, что важно. При поддержке западных кураторов представители киевского режима публично отказались от минских соглашений.... Что это для нас означало? Для нас это означало, что мы должны что-то делать с Донбассом", - добавил Путин.

И третьей причиной, по мнению главы страны-агрессора, было решение включить в состав России временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей, поскольку его страна “не могла бросить Донбасс на произвол судьбы”.

"Если мы признаем, включаем в РФ, по их воле, мы же знаем настроение людей, а обстрелы продолжаются и неизбежны, они же две провели, две крупномасштабные военные операции, которые закончились безуспешно, но они же были. Что мы должны были делать? Проводить операцию. А чего ждать, пока они начнут? Это неизбежная логика событий", - рассказал Путин.