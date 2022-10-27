Подоляк про виступ Путіна: будь-який його вислів - за Фрейдом

Будь-яку промову президента Росії Володимира Путіна можна загалом охарактеризувати як "обмовка за Фрейдом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.
"Будь-яка мова Путіна укладається у два слова: "за Фрейдом". Людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид - звинувачує когось... у порушенні міжнародного права та суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер - пожне бурю. Буря настає", - написав Подоляк.
Зазначимо, обмовка за Фрейдом - мовна помилка, яка може містити заборонені пориви людини і насправді не випадкова.
Нагадаємо, 27 жовтня президент РФ Володимир Путін виступив у рамках дискусійного клубу "Валдай". Зокрема, він назвав три причини початку війни Росії проти України.
Також Путін заявив, що метою "спецоперації" проти України є нібито допомога жителям Донбасу.
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