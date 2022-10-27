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Подоляк о выступлении Путина: любое его высказывание - по Фрейду

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Киев, Четверг 27 октября 2022 19:19
Подоляк о выступлении Путина: любое его высказывание - по Фрейду Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Любую речь президента России Владимира Путина можно в целом охарактеризовать как "оговорка по Фрейду".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Любая речь Путина укладывается в два слова: "по Фрейду". Человек, который вторгся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид - обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер - пожнет бурю. Буря наступает", - написал Подоляк.

Отметим, оговорка по Фрейду - речевая ошибка, которая может содержать запретные порывы человека и на самом деле не является случайной.

Напомним, 27 октября президент РФ Владимир Путин выступил в рамках дискуссионного клуба "Валдай". В частности, он назвал три причины начала войны России против Украины.

Также Путин заявил, что целью "спецоперации" против Украины является якобы помощь жителям Донбасса.

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