ua ru
Чт, 27 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про виступ Путіна: будь-який його вислів - за Фрейдом

Новость на русском →
Київ, Четвер 27 жовтня 2022 19:19
Подоляк про виступ Путіна: будь-який його вислів - за Фрейдом Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Будь-яку промову президента Росії Володимира Путіна можна загалом охарактеризувати як "обмовка за Фрейдом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Будь-яка мова Путіна укладається у два слова: "за Фрейдом". Людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид - звинувачує когось... у порушенні міжнародного права та суверенітету інших країн? Одна правда: хто посіяв вітер - пожне бурю. Буря настає", - написав Подоляк.

Зазначимо, обмовка за Фрейдом - мовна помилка, яка може містити заборонені пориви людини і насправді не випадкова.

Нагадаємо, 27 жовтня президент РФ Володимир Путін виступив у рамках дискусійного клубу "Валдай". Зокрема, він назвав три причини початку війни Росії проти України.

Також Путін заявив, що метою "спецоперації" проти України є нібито допомога жителям Донбасу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Вторгнення Росії до України Війна Росії проти України
NEWS
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях
DAILY
"Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів
Роман Чернишевкореспондент "Азовець" Владислав Дутчак: Росіяни самі зробили з українців націоналістів