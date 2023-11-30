Подоляк о выступлении Лаврова на ОБСЕ: Россия продолжает высмеивать международное право

"Представитель России (Сергей Лавров, глава МИД России, - ред.) в Скопье на заседании ОБСЕ прямо заявил миру, что война является хорошим инструментом внешней политики, что массовые убийцы имеют право совершать военные преступления, что война в Украине должна продолжаться и усиливаться, чтобы те, кто использует насилие и геноцидную военную практику как единственные аргументы своей внешней политики, обязательно должны быть привлечены к дискуссии о принципах взаимной безопасности", - пишет Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, Россия продолжает запятнать репутацию международных институтов, разрушать глобальные нормы и презирать международное право. В качестве выхода, он предложил:

абсолютную политическую изоляцию России;

приостановление ее членства в международных организациях;

окончательный отказ в предоставлении международной площадки для российской пропаганды.

Заседание ОБСЕ и скандал из-за присутствия России

Сегодня и завтра в Северной Македонии пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Недавно вокруг мероприятия разразился скандал из-за того, что Болгария временно открыла воздушное пространство для самолета Лаврова. Это позволило главе МИД страны-террориста принять участие во встрече.

Министра иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в знак протеста, решил бойкотировать мероприятие. В частности, его инициативу поддержали ряды МИД Эстонии, Латвии и Литвы. Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель со своей стороны проигнорировал министерское заседание, хотя ранее утверждал, что будет присутствовать.

Подробно о встрече министров ОБСЕ и демарше Украины - читайте в материале РБК-Украина.