"Лаврову место под трибуналом". Главное о встрече министров ОБСЕ и демарше Украины

Северная Македония готовится провести заседание Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мероприятие уже сопровождается скандальным шлейфом, поскольку от встречи отказались Украина и еще несколько стран.

Подробнее о встрече, причинах бойкота и кто поддержал нашу страну, - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались: информация с сайта ОБСЕ, заявления европейских чиновников, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и украинского МИД.

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Встреча министров стран-участниц ОБСЕ: даты и темы

Тридцатая по счету встреча Совета министров ОБСЕ пройдет в Скопье (столица Северной Македонии) 30 ноября - 1 декабря. Заседание состоится по приглашению действующего председателя ОБСЕ и главы северомакедонского МИД Буяра Османи в Спортивном центре имени Бориса Трайковского.

Одной из тем будет российско-украинская война. Отметим, Османи в октябре посещал Киев и называл Украину своим приоритетом, поскольку здесь решается будущее Европы.

"Когда под угрозой сама основа организации (ОБСЕ, - ред.), нужно фокусироваться на этом. И именно это сейчас происходит: российская агрессия против Украины разрушает основы международного порядка", - говорил он.

Во время первого визита в Киев в должности председателя ОБСЕ в январе 2023 года Османи заявлял, что Российская Федерация должна немедленно прекратить войну и вывести войска с территории Украины.

Приглашение на встречу в Скопье получили министры иностранных дел всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Но Украина и еще несколько стран объявили о бойкоте. Причина - участие главы МИД России Сергея Лаврова.

Лавров впервые с начала войны едет на Совет министров ОБСЕ

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину на встрече Совета министров ОБСЕ будет министр иностранных дел России Сергей Лавров. На днях он назвал условие - если Болгария откроет воздушное пространство для российского правительственного самолета. Отметим, с 26 февраля 2022 года Болгария как член Евросоюза закрыла небо для авиакомпаний из РФ в связи с эскалацией войны и в знак солидарности с Украиной.

"Нас вроде бы Македония пригласила на Совет министров иностранных дел ОБСЕ. Болгария вроде бы обещала Македонии распахнуть свое воздушное пространство. Если получится, мы там окажемся", - заявил Лавров.

По его словам, российская сторона якобы получила несколько запросов на двусторонние встречи от западных представителей. Лавров пообещал встретиться со всеми. Вчера МИД Болгарии подтвердил разрешение.

"Болгария дала разрешение на перелет Специального авиационного подразделения "Россия" через территорию воздушного пространства Республики Болгария для осуществления рейса по транспортировке делегации для участия в международном форуме", - сообщили в МИД.

Дипломатическое разрешение носит временный характер и будет действовать в течение 3 часов до и 72 часов после назначенной даты и времени пролета. Уточняется, что пропуск предоставлен для участия во встрече в Скопье и подпадает под исключение из санкционного режима Евросоюза в отношении Лаврова.

При этом разрешение не распространяется на других членов российской делегации, против которых введены санкции. Вероятно, речь идет о представителях СМИ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожаловалась, что нескольких журналистов не допустили к освещению Совета министров ОБСЕ. Кроме того, по ее словам, "некоторые страны коллективного Запада" якобы пытаются помешать участию делегации из России.

Украина бойкотирует встречу: причины и аргументы

Украина выразила благодарность Северной Македонии и лично Буяру Османи, которые в 2023 году демонстрировали приверженность защите принципов ОБСЕ. Но из-за участия Лаврова на встречу в Скопье не приедет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В заявлении украинского МИД говорится о том, что Москва последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса. В частности, блокируя кандидатуру Эстонии на председательство в 2024 году. Кроме того, Россия более 500 дней незаконно удерживает трех украинских представителей ОБСЕ.

"В таких условиях присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет только усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ", - отметили в МИД.

Украинская сторона призывает работать над спасением ОБСЕ от России, а не посылать агрессору сигналу о возвращении к формам взаимодействия, которые существовали до февраля 2022 года. Несмотря на бойкот, Украина остается преданной принципам ОБСЕ и готова работать с партнерами над восстановлением уважения к Хельсинкскому заключительному акту на основе формулы мира президента Владимира Зеленского.

Отметим, Хельсинкский заключительный акт - это документ, в котором, в частности, закреплены политические и территориальные итоги Второй мировой войны, а также изложены принципы взаимоотношений между странами, в том числе принципы нерушимости границ и территориальной целостности.

Кто поддержал украинский демарш

Солидарность с Украиной выразили страны Балтии - министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии тоже не будут участвовать в заседании в Скопье.

"За последние два года мы стали свидетелями того, как одно государство-участник ОБСЕ активно и жестоко пыталось уничтожить другое. Давайте будем предельно ясны: агрессивная война и зверства России против ее суверенного и мирного соседа Украины, грубо нарушают международное право, включая Устав ООН, и являются нападением на ОБСЕ и ее основополагающие принципы", - говорится в совместном заявлении.

Страны Балтии осуждают поведение России в ОБСЕ. И обращают внимание, что сначала Москва блокировала присутствие и деятельность ОБСЕ в Украине, затем заблокировала председательство Эстонии по сфабрикованным причинам, а теперь препятствует конструктивным решениям для работы организации.

"Мы глубоко сожалеем о решении разрешить личное участие министру иностранных дел России С. Лаврову в 30-й сессии СМИД ОБСЕ в Скопье. Это лишь предоставит России еще одну возможность для пропаганды", - говорится в заявлении.

Присутствие Лаврова угрожает легитимизацией страны-агрессора как законного члена сообщества свободных наций и преуменьшением жестокости военных преступлений. В то время как необходимо безоговорочное прекращение агрессии России, вывод войск с оккупированных территорий Украины, возмещение ущерба и полная ответственность виновных в международных преступлениях.

"ОБСЕ была создана для построения европейской безопасности, предотвращения конфликтов и сохранения мира. А Россия своими незаконными и зверскими действиями снова и снова доказывала, что она не является партнером Европы в области безопасности. Фактически, сегодня Европа нуждается в безопасности со стороны России и против нее, а не вместе с ней. Именно поэтому мы, министры иностранных дел стран Балтии, решили не присутствовать на встрече Совета министров ОБСЕ в Скопье", - отметили главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии.

Эстонский министр Маргус Цахкна отдельно раскритиковал приглашение Лаврова на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

"Лаврову место под специальным трибуналом, а не за столом ОБСЕ", - заявил он и добавил, что во время заседания в Скопье российская военная машина продолжит, не моргнув глазом, убивать невинных украинцев и депортировать детей.

На встречу едут Блинкен и Боррель. Говорить с Лавровым не будут

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что будет присутствовать на встрече в Скопье, поскольку Евросоюз должен быть представлен на высоком уровне.

"Я должен поехать на Совет министров ОБСЕ, потому что мы являемся членом ОБСЕ. Мы должны представить наши взгляды и оппонировать взглядам России", - отметил он.

В то же время Боррель заверил, что у него не будет возможности провести переговоры с Лавровым, поскольку вынужден оперативно вернуться на заседание Европейского оборонного агентства.

"Но я не хочу, чтобы место Евросоюза было пустым, поэтому приму участие в ужине. Россия представит свою точку зрения, но и мы представим свою. Я не буду иметь прямых разговоров с Лавровым", - объяснил он.

Также стало известно, что на заседание приедет государственный секретарь США Энтони Блинкен. Отвечая на вопрос о возможности встречи с Лавровым, представитель Госдепа ответил: "Мы этого не ожидаем".

"Мы уважаем возможность каждой страны принимать решение о том, стоит ли им участвовать или нет. Мы считаем, что это полезный форум для взаимодействия с членами ОБСЕ и поэтому собираемся посетить его", - прокомментировал он бойкот Украины и стран Балтии.

Американский чиновник добавил, что ОБСЕ является действительно важным институтом для решения политических вопросов и вопросов по правам человека. Поэтому Блинкен намерен выразить солидарность с другими странами-участницами.

Как Россия блокирует работу ОБСЕ

Одной из тем заседания в Скопье также будет избрание нового председателя ОБСЕ. Как ожидалось, на данном посту в 2024 году Северную Македонию должна была сменить Эстония. Однако Россия и Беларусь наложили вето. Поскольку решения принимаются консенсусом, Эстония не сможет возглавить организацию.

Отметим, Эстония была единым кандидатом от стран Европейского союза. Она изъявила желание председательствовать в ОБСЕ еще в 2020 году, но Москва сразу выступила против. Напряженность усилилась после полномасштабного российского вторжения в Украину. В частности, постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич называл Эстонию "враждебным государством", которая не будет учитывать российские интересы.

Также после вторжения Россия заблокировала ряд решений ОБСЕ, а после того, как ее делегацию не допустили на сессии в Польше и Британии, она отказалась вносить членские взносы. В связи с этим организация ищет способы сохранить возможность полноценно функционировать. В мае 2023-го тогдашний министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявлял, что если глава не будет избран, то ОБСЕ может прекратить существование.

Согласно плану, Финляндия должна возглавить ОБСЕ в 2025 году. А председательство на 2024-й может получить Мальта, которая уже получила такое предложение из-за проблем с избранием Эстонии. Известно, что Россия на одном из заседаний в Вене уже блокировала избрание Мальты, но, вероятно, чтобы надавить и организовать визит Сергея Лаврова.

Мальта рассматривается как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет. Хотя и осудила российскую агрессию против Украины и как член Евросоюза присоединилась к санкциям. Накануне Постоянный совет ОБСЕ рекомендовал официально утвердить Мальту председателем. По словам Буяра Османи, консенсус в данном вопросе должен подтвердиться на Совете министров в Скопье.