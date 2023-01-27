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Подоляк ответил на циничные обвинения Захаровой: не "расширение конфликта", а оборона

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Киев, Пятница 27 января 2023 13:47
Подоляк ответил на циничные обвинения Захаровой: не "расширение конфликта", а оборона Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Офисе президента резко ответили представительнице МИД России Марии Захаровой. Она обвинила страны НАТО в якобы расширении конфликта из-за поставок оружия Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

Что сказала Захарова

Представительница Министерства иностранных дел РФ в очередной раз попыталась успокоить россиян из-за поставок Украине современных танков. Она уверяла, что новейшая техника "не сможет изменить ситуацию в пользу Украины".

При этом Захарова традиционно обвинила страны НАТО в расширении конфликта.

"Хотели бы еще раз напомнить, что любое западное вооружение, попадающее в Украину, становится законной целью для российских вооруженных сил. Это так, на всякий случай, чтобы потом не было вопросов... Они (поставки танков, - ред. ) выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и нашим народом", - цинично заявила Захарова.

Реакция Украины

Михаил Подоляк в свою очередь напомнил России, что именно она вторглась в Украину и убивает мирных жителей. Он подчеркнул, что нет никакого конфликта между РФ на НАТО, есть только оборона Украины.

"Как бы четко объяснить российскому МИД и другим госучреждениям, что РФ является безусловным инициатором войны на чужой суверенной территории и целью войны против Украины является массовое убийство ее граждан. Поэтому нет никакого "расширения конфликта со стороны НАТО", а есть оборона Украины своего права на жизнь", - отметил он.

Напомним, ранее спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Украине могут "затянуть войну".

А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил, что военная помощь Украине может привести к "страшной войне".

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