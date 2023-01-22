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У Путина пригрозили "страшной войной" из-за поставок оружия Украине

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Россия, Воскресенье 22 января 2023 08:34
У Путина пригрозили "страшной войной" из-за поставок оружия Украине Фото: спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин (duma gov ru)
Автор: Наталия Гурковская

Поставки Украине наступательного вооружения приведут к "глобальной катастрофе". А решения США и ЕС о военной помощи ВСУ якобы "ведут мир к страшной войне" и "совсем иным боевым действиям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - заявил он.

По его мнению, решения Вашингтона и Брюсселя "ведут мир к страшной войне" и "совсем иным боевым действиям".

"Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", - говорит Володин.

Как сообщалось, высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу войны против Украины свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении.

Ранее американский генерал Бен Годжес убежден, что ВСУ могут отбросить россиян на территории, оккупированные до 24 февраля, в течение следующих двух месяцев.

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