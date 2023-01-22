У Путина пригрозили "страшной войной" из-за поставок оружия Украине

Поставки Украине наступательного вооружения приведут к "глобальной катастрофе". А решения США и ЕС о военной помощи ВСУ якобы "ведут мир к страшной войне" и "совсем иным боевым действиям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, - это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", - заявил он.

По его мнению, решения Вашингтона и Брюсселя "ведут мир к страшной войне" и "совсем иным боевым действиям".

"Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны", - говорит Володин.