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Подоляк відповів на цинічні звинувачення Захарової: не "розширення конфлікту", а оборона

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Київ, П'ятниця 27 січня 2023 13:47
Подоляк відповів на цинічні звинувачення Захарової: не "розширення конфлікту", а оборона Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Офісі президента різко відповіли представниці МЗС Росії Марії Захаровій. Вона звинуватила країни НАТО в нібито розширенні конфлікту через постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Що сказала Захарова

Представниця Міністерства закордонних справ РФ в черговий раз намагалася заспокоїти росіян щодо постачання Україні сучасних танків. Вона запевняла, що новітня техніка "не зможе змінити ситуацію на користь України".

При цьому Захарова традиційно звинуватила країни НАТО в "розширенні конфлікту".

"Хотіли б ще раз нагадати, що будь-яке західне озброєння, яке потрапляє в Україну, стає законною метою для російських збройних сил. Це так, про всяк випадок, щоб потім не було запитань... Вони (постачання танків, - ред.) виводять країни Заходу на новий рівень протистояння з нашою країною та з нашим народом", - цинічно заявила Захарова.

Реакція України

Михайло Подоляк своєю чергою нагадав Росії, що саме вона вторгнулася в Україну і вбиває мирних жителів. Він підкреслив, що немає ніякого конфлікту між РФ на НАТО, є лише оборони України.

"Як би виразно пояснити російському МЗС та іншим держустановам, що РФ є безумовним ініціатором війни на чужій суверенній території і що метою війни проти України є масове вбивство її громадян. Тому немає жодного "розширення конфлікту з боку НАТО", а є оборона України свого права на життя", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що постачання танків Україні може "затягнути війну".

А спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін пригрозив, що військова допомога Україні може призвести до "страшної війни".

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