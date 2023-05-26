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Подоляк про удар по Дніпру: один з інструментів впливу на хід війни для Росії

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П'ятниця 26 травня 2023 18:59
Подоляк про удар по Дніпру: один з інструментів впливу на хід війни для Росії Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Удар російських окупантів по Дніпру є проявом одного з інструментів впливу на війну для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що сьогоднішня атака - це цілеспрямований удар по конкретній інфраструктурі, де перебувають мирні люди. І жодних "військових цілей" для Росії вже немає.

"Росія сьогодні не має інших інструментів впливу на хід цієї війни, крім двох. Перший - це нескінченні розмови про те, що потрібно швидко сісти за стіл переговорів. А другий - це завдавати таких психологічних ударів", - зазначив Подоляк.

За його словами, подібні атаки спрямовані не лише на свідомість українських людей, а й на свідомість інших країн. Після ударів вони можуть почати вимагати від України сісти за стіл переговорів, аби припинити загибель цивільних.

Удар по Дніпру

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 26 травня, за допомогою ракет завдали удару по Дніпру. Вони потрапили медустановою, де надають психіатричну допомогу.

В результаті ворожої атаки поранено щонайменше 31 особу. Ще двоє мирних жителів - загинули.

Більш детально про атаку російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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