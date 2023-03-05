Подоляк о создании спецтрибунала: авторы войны, включая Путина, получат приговоры

Европейские страны делают первые шаги по созданию специального трибунала, чтобы привлечь российское руководство к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.