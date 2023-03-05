ua ru
Нд, 05 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Подоляк про створення спецтрибуналу: автори війни, включно з Путіним, отримають вироки

Новость на русском →
Україна, Неділя 05 березня 2023 14:08
Подоляк про створення спецтрибуналу: автори війни, включно з Путіним, отримають вироки Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Європейські країни роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за злочини, вчинені в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

Він заявив, що країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеццентру щодо злочину агресії Росії.

"Це формалізація обов’язкової кримінальної процедури. Далі країни доєднаються до спецтрибуналу. Автори війни, включно з Путіним, отримають вироки", - написав Подоляк.

Нагадаємо, ЄС створить у Гаазі центр розслідування злочинів Росії проти України. Він має запрацювати влітку цього року.

В Офісі президента вважають, що Оперативне створення спецтрибуналу звузить географію пересування російського диктатора Володимира Путіна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Офіс президента Війна в Україні
NEWS
Українські воїни відбили понад 130 атак росіян на п'ятьох напрямках, - Генштаб
Українські воїни відбили понад 130 атак росіян на п'ятьох напрямках, - Генштаб
DAILY
Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Андрій Костін: Партнери мають бути хоробрими і підтримати Спецтрибунал над Путіним