Подоляк про створення спецтрибуналу: автори війни, включно з Путіним, отримають вироки

Європейські країни роблять перші кроки для створення спеціального трибуналу, щоб притягнути російське керівництво до відповідальності за злочини, вчинені в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.