Оперативное создание спецтрибунала сузит географию передвижения Путина, - ОП

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов во время международной конференции "United for justice" во Львове, передает корреспондент РБК-Украина .

"Мы очень рассчитываем на то, что мир сможет объединиться вокруг идеи необратимости наказания за преступления. Сегодня мы обсуждаем, как может быть создан и как должен работать трибунал. Есть модели, которые дают нам огромный оптимизм, что мы сможем быстро доказать вину отдельных лиц в совершении преступления агрессии", - сказал Смирнов.

С другой стороны, по его словам, есть модели, "содержащие большие риски того, что юридическая оценка этого преступления имеет шанс превратиться фактически в межгосударственный конфликт двух стран этого нельзя допустить".

Заместитель руководителя ОП отметил, что преступление агрессии не имеет срока давности, однако при нем необходимо наказывать и делать это максимально быстро.

"Я убежден, если мы быстро сможем основать и заставить работать такой международный механизм, это, несомненно, повлияет на ход этой агрессивной войны", - подчеркнул он.

Однако Смирнов не уверен в возможности обеспечения физического присутствия Путина на трибунале.

"Но если нам удастся такими механизмами и инструментами сузить географию его международного передвижения в несколько стран, если он умрет в статусе международно признанного преступника - этот трибунал уже имеет смысл", - добавил он.