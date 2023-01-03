Подоляк о саммите с ЕС в Киеве: сигнал России забыть о завершении войны на своих условиях

Саммит Украина-ЕС в Киеве, который состоится в феврале, является сигналом для России, что она не сможет закончить войну на своих условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя ОП Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Это (саммит Украина-ЕС в Киеве - ред.) и сигнал Российской Федерации, что забудьте, пожалуйста, о каких-либо возможностях финализировать войну на своих условиях. Если Украине понадобится для победы дополнительная помощь, Европа будет делать это обязательно. И этот саммит будет подчеркивать, что Украина - это приоритетное направление развития Европы в целом", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, такой шаг со стороны Евросоюза является "очень мощным пропагандистским сигналом в хорошем смысле этого слова".