Следующий саммит Украина-ЕС состоится в Киеве. Названа дата

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины .

Как отмечается в сообщении ОПУ, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 января, первый раз в этом году поговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина - ЕС.

Зеленский проинформировал президента Еврокомиссии о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций ЕК, предоставленных в связи с получением нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен отметила чрезвычайно большой прогресс, достигнутый Украиной на этом пути.

"Глава Украины отметил настрой украинской стороны вскоре завершить соответствующую работу с тем, чтобы уже в этом году начать предвступительные переговоры", - отмечает Офис.

Кроме того, коллеги обсудили ожидаемые результаты саммита Украина - ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.