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Следующий саммит Украина-ЕС состоится в Киеве. Названа дата

Новина українською →
Украина, Понедельник 02 января 2023 18:34
Следующий саммит Украина-ЕС состоится в Киеве. Названа дата Фото: лидеры Евросоюза и Украины провели первый телефонный разговор в этом году (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

В Офисе президента Украины назвали дату, когда пройдет очередной саммит Украина - ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Как отмечается в сообщении ОПУ, президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 января, первый раз в этом году поговорил по телефону с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. И одним из обсуждаемых лидерами вопросов была подготовка к проведению очередного саммита Украина - ЕС.

Зеленский проинформировал президента Еврокомиссии о ходе выполнения Украиной семи рекомендаций ЕК, предоставленных в связи с получением нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен отметила чрезвычайно большой прогресс, достигнутый Украиной на этом пути.

"Глава Украины отметил настрой украинской стороны вскоре завершить соответствующую работу с тем, чтобы уже в этом году начать предвступительные переговоры", - отмечает Офис.

Кроме того, коллеги обсудили ожидаемые результаты саммита Украина - ЕС, который состоится 3 февраля в Киеве.

Напомним, что РБК-Украина сообщало, что лидеры Евросоюза поднимут вопрос о начале переговоров по вступлению Украины на следующем саммите Украина - ЕС, заявил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас. При этом он отметил, что политика расширения Евросоюза продолжает являться геостратегической инвестицией в безопасность, процветание и стабильность Европы.

Кроме того, мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, сейчас наступает время для начала переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

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Урсула фон дер Ляйен Евросоюз
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