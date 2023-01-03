UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Подоляк про саміт з ЄС у Києві: сигнал Росії забути про завершення війни на своїх умовах

Фото: Михайло Подоляк, радник керівника ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Саміт Україна-ЄС у Києві, який відбудеться у лютому, є сигналом для Росії, що вона не зможе закінчити війну на своїх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Це (саміт Україна-ЄС у Києві - ред.) і сигнал Російській Федерації, що забудьте, будь ласка, про якісь можливості фіналізувати війну на своїх умовах. Якщо Україні знадобиться для перемоги додаткова допомога, Європа робитиме це обов'язково. І цей саміт буде підкреслювати, що Україна - це пріоритетний напрямок розвитку Європи в цілому", - наголосив Подоляк.

За його словами, такий крок з боку Євросоюзу є "дуже потужним пропагандистським сигналом у доброму сенсі цього слова".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що саміт Україна-ЄС відбудеться вже 3 лютого 2023 року. Його проведення вчора, 2 січня, обговорили президент України Володимир Зеленський та голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Також ми писали, що на наступному саміті Україна-ЄС обговорюватиметься початок переговорів щодо членства України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяОфіс президентаЕвросоюзСаміт Україна - ЄСВійна Росії проти України