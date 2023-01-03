Подоляк про саміт з ЄС у Києві: сигнал Росії забути про завершення війни на своїх умовах

Саміт Україна-ЄС у Києві, який відбудеться у лютому, є сигналом для Росії, що вона не зможе закінчити війну на своїх умовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника ОП Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Це (саміт Україна-ЄС у Києві - ред.) і сигнал Російській Федерації, що забудьте, будь ласка, про якісь можливості фіналізувати війну на своїх умовах. Якщо Україні знадобиться для перемоги додаткова допомога, Європа робитиме це обов'язково. І цей саміт буде підкреслювати, що Україна - це пріоритетний напрямок розвитку Європи в цілому", - наголосив Подоляк.

За його словами, такий крок з боку Євросоюзу є "дуже потужним пропагандистським сигналом у доброму сенсі цього слова".