Подоляк рассказал, что Зеленский обсудит с Трампом

"Трамп передаст свое видение ситуации, президент Украины аргументированно подчеркнет свое видение ситуации, они обменяются этими мнениями, проговорят ключевые аспекты относительно Украины, которые проговаривались в телефонном разговоре Путин-Трамп", - рассказал Подоляк.

По его словам, после переговоров Украина продолжит синхронизировать свою позицию с США.

Советник руководителя ОП считает, что Трамп не будет давить только на Украину и Европу.

"Без давления на Россию ничего не будет. И это достаточно скоро будет очевидно", - добавил он.