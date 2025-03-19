Подоляк розповів, що Зеленський обговорить із Трампом

"Трамп передасть своє бачення ситуації, президент України аргументовано підкреслить своє бачення ситуації, вони обміняються цими думками, проговорять ключові аспекти щодо України, які проговорювалися в телефонній розмові Путін-Трамп", - розповів Подоляк.

За його словами, після переговорів Україна продовжить синхронізувати свою позицію з США.

Радник керівника ОП вважає, що Трамп не буде тиснути тільки на Україну та Європу.

"Без тиску на Росію нічого не буде. І це досить скоро буде очевидно", - додав він.