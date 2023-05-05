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Подоляк о российских заявлениях по Бахмуту: направлены на неприхотливых потребителей

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Пятница 05 мая 2023 17:58
Подоляк о российских заявлениях по Бахмуту: направлены на неприхотливых потребителей Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Заявления российских официальных лиц о ситуации вокруг Бахмута направлены на неприхотливых внутренних потребителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Любые заявления российских субъектов, в частности Лаврова, Пескова, Медведева и, безусловно, Пригожина (ПВК "Вагнер"), направлены исключительно на неприхотливого внутреннего потребителя. К реалиям войны они отношения не имеют и обычно свидетельствуют о сильном личном психическом напряжении", - пишет Подоляк.

В то же время советник главы Офиса президента призвал доверять информации, которую надуют наши военные.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты планируют взять под свой контроль Бахмут Донецкой области до 9 мая. Как отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, ВСУ сделают все, чтобы планы врага не воплотились в реальность.

Между тем основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его подразделения якобы будут "выходить" из Бахмута. Причиной тому он назвал снарядный голод.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, наши воины на Бахмутском направлении оказывают мощное сопротивление врагу, а также совершают активные штурмовые действия. Были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".

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