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Starbucks ліквідує бізнес в Росії

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Москва, Понеділок 23 травня 2022 15:15
Starbucks ліквідує бізнес в Росії Фото: Starbucks ліквідує бізнес в Росії (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Американська корпорація Starbucks, що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, прийняла рішення ліквідувати бізнес в Росії. Компанія закриває юридичну особу в Росії "Кава Сирена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Співробітники російської мережі будуть скорочені протягом трьох місяців.

Нагадаємо, в березні Starbucks повідомила, що призупиняє свою діяльність в Росії, а також припиняє поставки своєї продукції в країну.

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Starbucks Війна Росії проти України
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