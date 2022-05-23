Starbucks ліквідує бізнес в Росії
Фото: Starbucks ліквідує бізнес в Росії (pixabay.com)
Американська корпорація Starbucks, що володіє найбільшою у світі мережею кав'ярень, прийняла рішення ліквідувати бізнес в Росії. Компанія закриває юридичну особу в Росії "Кава Сирена".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".
Співробітники російської мережі будуть скорочені протягом трьох місяців.
Нагадаємо, в березні Starbucks повідомила, що призупиняє свою діяльність в Росії, а також припиняє поставки своєї продукції в країну.
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