Мережа магазинів джинсового одягу Levi's йде з Росії,- "Комерсант"

Мережа магазинів джинсового одягу Levi's (виробник Levi Strauss & Co) остаточно йде з Росії. Російські магазини може викупити турецька компанія, яка розвиває бренди Gap, Marks & Spencer і Banana Republic.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Комерсант" .

За даними джерел видання, Levi Strauss & Co шукає покупців на частину своїх магазинів в Росії. Компанія вже припинила нові поставки, а запаси будуть продаватися через інші майданчики.

Також повідомляється, що магазини Levi's може викупити турецька Fiba Holding A.S (Gap, Marks & Spencer і Banana Republic). Однак на сьогодні поки немає принципових домовленостей, представники Levi's і Fiba Holding A.S не відповіли на запити.

Офіційні продажі Levi's в Росії припинилися в березні через війну проти України.