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Подоляк о ракетных ударах: Россия массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире

Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска сознательно бьют ракетами по гражданским городам по всей Украине. Страна-агрессор массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"РФ сознательно атакует гражданских по всей Украине. Только за последние сутки: крылатые ракеты в многоквартирные дома (Днепр); ствольная артиллерия по жилым кварталам ежедневно (Херсон); баллистические ракеты (С-300/С-400) (атаковали - ред.) Харьков, Киев. РФ массово и намеренно убивает украинцев в прямом эфире..." - написал Подоляк.

Напомним, что вчера, 14 января войска РФ нанесли по Украине очередной массированный удар. Оккупанты запустили 38 ракет, из которых 25 уничтожила украинское ПВО.

Добавим, что одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в Днепре. По последним данным, из-за этого удара погибли 25 человек, а еще 73 человека получили ранения. В настоящее время спасательная операция продолжается.

Военные говорят, что по дому российские террористы попали ракетой Х-22.

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