Информация о сбитых ракетах Х-22 в прошлом была ошибочной, - Игнат

Сообщения об сбитии вражеских ракет X-22, которые публиковались на официальных страницах в прошлом, были ошибочными. У Украины нет средств для сбития этого типа ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии к сообщению командования Воздушных сил в Facebook .

"Объясню, чтобы было понятно. Было несколько таких публикаций. Скажем, нашли в поле бойцы обломки Х-22 (а иногда это даже не Х-22, а обломки другой ракеты), докладывают наверх: мы сбили Х-22! Все хотят наперегонки сообщить об этом первыми на своих ресурсах. Не проверяя, не согласовывая и так далее... главное - первыми", - написал он.

Однако, по словам Игната, из-за такой "оперативности" было несколько сообщений о "сбитых" Х-22, и даже "сбитых" вражеских С-300.

"Я уже минимум полгода об этом говорю: что мы можем сбивать, а что нет... Информация подаваемая на официальных ресурсах в целом достоверна, но несколько публикаций со "сбитыми" Х-22 есть, и это факт", - добавил он.

Напомним, что россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре, в результате чего погиб по меньшей мере 21 человек.

Отметим, что вчера советник Офиса президента Алексей Арестович предположил, что на дом в Днепре могла упасть российская ракета, сбитая украинским ПВО.

При этом подчеркнем, что у Украины нет огневых средств, которые способны сбивать ракеты Х-22. Так, с начала военной агрессии Россия выпустила более 210 ракет этого типа и ни одну из них не сбила украинская ПВО.

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