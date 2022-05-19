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Подоляк про Путіна: якби він отримував більше інформації, то вже були б переговори президентів

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Четвер 19 травня 2022 22:17
Подоляк про Путіна: якби він отримував більше інформації, то вже були б переговори президентів Фото: радник голови ОП Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Конструктивні переговори між президентом РФ Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським можливі у випадку, якщо голова російської держави нарешті отримає повну інформацію щодо війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави Офісу президента Михайла Подоляка під час телемарафону.

“На жаль, ця людина (Путін - ред.) не отримує достатньо інформації, яка могла б донести до неї, що ситуація в Україні виглядає інакше. Можливо, якби ця людина була так само глибоко в матеріалі, як президент України, то у нас були б уже переговори двосторонні. Можливо, коли він почне отримувати більший обсяг інформації та адекватної аналітики, то тоді, можливо, будуть конструктивні переговори вже між президентами”, - заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк заявляв, що зустріч президентів України та Російської Федерації Володимира Зеленського та Володимира Путіна можлива. Проте, є фактори, що впливають на її терміни та обсяги.

Також ми повідомляли, що, на думку Подоляка, Росія розуміє лише мову сили та кожен дзвінок світових лідерів Володимиру Путіну вириває Москву з міжнародної ізоляції. Найкращий діалог з Кремлем - новий пакет санкцій та постачання зброї Україні.

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