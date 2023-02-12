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Подоляк: для начала финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч оккупантов в день

Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия накопила много живой силы, которую украинским военным надо максимально быстро ликвидировать. Для финализации войны ВСУ необходимо уничтожать по 5 тысяч российских оккупантов в день.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Действительно, Россия накопила много живой силы, которую нам, к сожалению, надо максимально быстро уничтожать. То есть нам в день надо делать не по 1000 "похоронок" для России, а по 2500, 3000, а лучше - 5 тысяч. Только это может начать финализировать эту войну. Только уничтожение, уничтожение и уничтожение", - заявил он.

Подоляк подчеркнул, что для быстрой ликвидации оккупантов нужны дальнобойные ракеты, танки и авиация.

"Это те три инструмента, которые на данном этапе нам крайне необходимы. Также нам нужны снаряды калибра 155 мм, нам нужны ракеты для ПВО. И об этом так же будут говорить на "Рамштайн", - добавил он.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 900 военных РФ.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила хорошие сигналы по дальнобойным ракетам и боевой авиации на этой неделе.

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Война России против УкраиныМихаил Подоляк