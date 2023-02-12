Подоляк: для початку фіналізації війни потрібно знищувати по 5 тисяч окупантів на день

"Дійсно, Росія накопичила багато живої сили, яку нам, на жаль, треба максимально швидко знищувати. Тобто нам в день треба робити не по 1000 "похоронок" для Росії, а по 2500, 3000, а краще - 5 тисяч. Тільки це може почати фіналізувати цю війну. Тільки знищення, знищення і знищення", - заявив він.

Подоляк наголосив, що для швидкої ліквідації окупантів потрібні далекобійні ракети, танки та авіація.

"Це ті три інструменти, які на даному етапі нам вкрай необхідні. Також нам потрібні снаряди калібру 155 мм, нам потрібні ракети для ППО. І про це так само будуть говорити на "Рамштайні", - додав він.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували 900 військових РФ.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала хороші сигнали щодо далекобійних ракет і бойової авіації цього тижня.

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